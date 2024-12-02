Потери ВСУ в Курской области превысили 37 355 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 37 355 военнослужащих.
Также российские войска подбили 226 танков, 161 БМП и 123 БТР, 1206 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 70 станций РЭБ и 13 РЛС контрбатарейной борьбы, а также 27 единиц инженерной и другой техники, 1065 автомобилей.
Ранее пострадавшие жители Курской области начали получать компенсационные выплаты за расходы на аренду жилья, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru