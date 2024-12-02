На видео показали подбитую и сожженную технику НАТО в Курской области

Скопление подбитой и сожженной техники Вооруженных сил Украины производства стран Североатлантического альянса в Курской области сняли на видео, сообщает РИА Новости.

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Оператору беспилотника удалось запечатлеть несколько сгоревших машин, а также разбитую БМП. Украинские солдаты используют при атаках на российский регион большое количество техники НАТО.

Однако российские военные успешно отражают эти атаки, уничтожая и сжигая всю технику противника.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные «перемололи» лучшие части и формирования Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияНАТОУкраинаВСУ

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