На видео показали подбитую и сожженную технику НАТО в Курской области
Скопление подбитой и сожженной техники Вооруженных сил Украины производства стран Североатлантического альянса в Курской области сняли на видео, сообщает РИА Новости.
Оператору беспилотника удалось запечатлеть несколько сгоревших машин, а также разбитую БМП. Украинские солдаты используют при атаках на российский регион большое количество техники НАТО.
Однако российские военные успешно отражают эти атаки, уничтожая и сжигая всю технику противника.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские военные «перемололи» лучшие части и формирования Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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