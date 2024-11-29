Потери ВСУ в Курской области превысили 36 600 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 340 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 600 военнослужащих.
Также российские войска подбили 223 танка, 158 БМП и 123 БТР, 1201 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, а также 27 единиц инженерной и другой техники, 70 станций РЭБ и 1056 автомобилей.
Ранее в МЧС заявили, что пиротехники ведомства ликвидировали в Курской области 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS за сутки, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет
- Путин увеличил налоги для компании «Транснефть»
- Вице-президент JTI Масиус: Объем легальных сигарет в РФ за 10 лет снизился вдвое
- Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае возросло до 26 человек
- Потери ВСУ в Курской области превысили 36 600 военнослужащих
- Херсон остался без света из-за ударов по объектам энергетики
- СМИ: YouTube попросил российских пользователей удалить видео о VPN
- Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
- Биржевые цены на арабику достигли новых максимумов с 1977 года
- Выдача ипотеки в России за 10 месяцев упала на 31%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru