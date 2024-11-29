Потери ВСУ в Курской области превысили 36 600 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 340 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 600 военнослужащих.

Также российские войска подбили 223 танка, 158 БМП и 123 БТР, 1201 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, а также 27 единиц инженерной и другой техники, 70 станций РЭБ и 1056 автомобилей.

Ранее в МЧС заявили, что пиротехники ведомства ликвидировали в Курской области 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS за сутки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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