Потери ВСУ в Курской области превысили 33 670 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 420 военнослужащих, ещё 24 сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 33 670 военнослужащих.
Также российские войска подбили 213 танков, 140 БМП и 115 БТР, 1175 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 66 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 27 единиц инженерной техники и 958 автомобилей.
Ранее в Курской области при ударе беспилотника погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Омска получил 16 лет колонии за создание нарколаборатории
- Росреестр констатировал снижение числа ипотечных сделок в Москве на 60%
- В Пулково задержали мужчину с валютой на четыре миллиона рублей
- АТОР: Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч россиян
- Медведчук: Зеленский не сможет диктовать Трампу свои условия
- Похищенному из столичного зоомагазина коту Лучику нашли новый дом
- Вокалист «На-На» Политов рассказал о последней встрече с Левкиным
- США уведомили ФРГ о решении санкционировать удары вглубь РФ
- СМИ: Хакеры взломали электронную почту библиотеки Конгресса США
- Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников за полчаса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru