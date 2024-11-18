Потери ВСУ в Курской области превысили 33 670 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 33 670 военнослужащих.

Также российские войска подбили 213 танков, 140 БМП и 115 БТР, 1175 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 66 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 27 единиц инженерной техники и 958 автомобилей.

Ранее в Курской области при ударе беспилотника погибла главный редактор районной «Народной газеты» Юлия Кузнецова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».