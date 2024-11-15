Потери ВСУ в Курской области превысили 32 680 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 100 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32 680 военнослужащих.
Также российские войска подбили 213 танков, 136 БМП и 112 БТР, 1166 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 12 пусковых установок ЗРК, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 27 единиц инженерной техники и 944 автомобиля.
Ранее в Российском Красном Кресте заявили, что были найдены около 1200 человек, пропавших в Курской области на фоне атаки со стороны ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru