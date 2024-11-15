Вашингтон пригрозил Москве из-за якобы военных из КНДР под Курском

По его словам, речь идет о наборе политических решений: «дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных». Политик указал, что американские власти намерены работать над этим вместе со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной Кореи.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

