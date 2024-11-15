Вашингтон пригрозил Москве из-за якобы военных из КНДР под Курском
Вашингтон угрожает ответить России политическими решениями вместе с союзниками на якобы участие северокорейских военных в боях под Курском, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, речь идет о наборе политических решений: «дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных». Политик указал, что американские власти намерены работать над этим вместе со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной Кореи.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru