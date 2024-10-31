Потери ВСУ в Курской области превысили 28 600 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 28 600 военнослужащих.

Также российские войска подбили 180 танков, 101 БМП и 106 БТР, 1059 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 58 станций РЭБ, 25 единиц инженерной техники и 768 автомобилей.

Ранее в Курской области российскими силовиками была задержана группа диверсантов, готовившая взрыв на нефтехранилище, сообщает RT.

