Потери ВСУ в Курской области превысили 28 600 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 28 600 военнослужащих.
Также российские войска подбили 180 танков, 101 БМП и 106 БТР, 1059 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 58 станций РЭБ, 25 единиц инженерной техники и 768 автомобилей.
Ранее в Курской области российскими силовиками была задержана группа диверсантов, готовившая взрыв на нефтехранилище, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru