Потери ВСУ на Курском направлении превысили 27 950 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении бболее 400 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Курской области средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

В военном ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 950 военнослужащих.

Также российские войска подбили 179 танков, 100 БМП и 106 БТР, 1032 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 58 станций РЭБ и 734 автомобиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские командиры расстреливают подчинённых при попытке сдаться в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Курская ОбластьСпецоперацияМинобороны РФВСУ

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