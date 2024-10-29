Потери ВСУ на Курском направлении превысили 27 950 военнослужащих

В военном ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 950 военнослужащих.

Также российские войска подбили 179 танков, 100 БМП и 106 БТР, 1032 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 58 станций РЭБ и 734 автомобиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские командиры расстреливают подчинённых при попытке сдаться в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».