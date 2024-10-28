В Курской области средства ПВО сбили семь украинских беспилотников

Российские системы ПВО перехватили семь украинских беспилотников в районе Железногорска Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Первоначально Смирнов сообщил о трех сбитых дронах. Позже он добавил, что были уничтожены еще четыре беспилотных аппарата самолетного типа. В результате падения обломков были повреждены шесть автомобилей местных жителей.

Дроны ВСУ атаковали Железногорск Курской области

С 6 августа в Курской области идут бои после начала вторжения ВСУ. В регионе введены режимы ЧС и КТО. По данным губернатора Смирнова, Украина взяла под контроль 28 населенных пунктов. Российские военные позже освободили 14 из них.

По данным Минобороны от 9 октября, под российский контроль вернулись хутор Покровский и деревня Новая Сорочина в Суджанском районе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиКурская Область

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