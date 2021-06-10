Постпред России при ОБСЕ назвал военные учения Украины и НАТО провокацией
НАТО под прикрытием учений возле Донбасса снабжает Украину вооружениями, которые направляются ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов. Об этом РИА Новости заявил постпред Росси при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, в этом году Украина планирует участвовать в семи совместных с НАТО учениях, в рамках которых в страну продолжат прибывать военные и вооружение.
Он также подчеркнул, что военные учения не способствуют решению конфликта между Киевом и Донбассом.
Лукашевич напомнил, что существуют ограничения в виде договора о торговле оружием.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет, однако существуют формальные ограничения. По словам главы государства, сейчас в США говорят, что «ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству», однако Москва не может знать этого наверняка.
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