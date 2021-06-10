Постпред России при ОБСЕ назвал военные учения Украины и НАТО провокацией

НАТО под прикрытием учений возле Донбасса снабжает Украину вооружениями, которые направляются ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов. Об этом РИА Новости заявил постпред Росси при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, в этом году Украина планирует участвовать в семи совместных с НАТО учениях, в рамках которых в страну продолжат прибывать военные и вооружение.

Он также подчеркнул, что военные учения не способствуют решению конфликта между Киевом и Донбассом.