Путин: Нет гарантий невступления Украины в НАТО
Гарантий невступления Украины в НАТО нет, однако существуют формальные ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, сейчас в США говорят, что «ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству», однако Москва не может знать этого наверняка.
Также Путин напомнил, что «никто не говорит "нет"» плану вступления Украины в НАТО.
«Все так немножко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение», — рассказал президент в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс время полета ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7–10 минут.
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