Путин: Нет гарантий невступления Украины в НАТО

По словам главы государства, сейчас в США говорят, что «ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству», однако Москва не может знать этого наверняка.

Также Путин напомнил, что «никто не говорит "нет"» плану вступления Украины в НАТО.

«Все так немножко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение», — рассказал президент в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс время полета ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7–10 минут.

