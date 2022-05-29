Посол России в Лондоне Келин: У Москвы нет намерений захватить Киев
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил об отсутствии у Москвы цели захватить Киев в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Си-эн-эн».
«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно», — подчеркнул представитель РФ.
По словам российского посла, задачи захватить столицу Украины не было и на начальной стадии спецоперации, пишет Газета.ru.
Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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