Посол России в Лондоне Келин: У Москвы нет намерений захватить Киев

«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно», — подчеркнул представитель РФ.

По словам российского посла, задачи захватить столицу Украины не было и на начальной стадии спецоперации, пишет Газета.ru.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

