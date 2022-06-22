В ЛНР заявили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» заявил «о полном окружении украинских войск» в районе Горского и Золотого.
По его словам, при этом была ликвидирована группа иностранных наёмников.
«Были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — добавил он.
Ранее руководство ЛНР сообщило о переходе под контроль сил народной милиции посёлка Тошковка рядом с Лисичанском, передаёт ОТР.
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