В ЛНР заявили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого

По его словам, при этом была ликвидирована группа иностранных наёмников.

«Были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — добавил он.

Ранее руководство ЛНР сообщило о переходе под контроль сил народной милиции посёлка Тошковка рядом с Лисичанском, передаёт ОТР.

