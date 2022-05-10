Посол ЛНР заявил о необходимости взять под контроль всю территорию республики

Военные Луганской народной республики и временные администрации в целях обеспечения безопасности могут взять под контроль близлежащие территории. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная

«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики», — указал дипломат в интервью РИА Новости.

Посол подчеркнул, что в первую очередь следует взять под контроль те территории, которые относятся к ЛНР по конституции республики.

Ранее Мирошник заявил, что ряд стран ведут переговоры о признании ЛНР, пишет Газета.ру. В частности, решаются «организационные вопросы» с Сирией и Венесуэлой, отмечает Ura.ru.

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