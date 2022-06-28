Посол ЛНР: Украинские силовики группами выходят из Лисичанска

Отряды украинских военных группами выходят из Лисичанска. Об этом заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

Союзные силы зашли на территорию Лисичанского НПЗ

«Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, украинские силовики пытались прорваться через населенный пункт Белогоровка, пишет RT.

Посол отмечает, что часть группировки ВСУ была переброшена в Северск. В сторону этого населенного пункта продолжают отходить отдельные подразделения противника, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаВСУЛНР
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