Посол ЛНР: Украинские силовики группами выходят из Лисичанска
Отряды украинских военных группами выходят из Лисичанска. Об этом заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
По словам Мирошника, украинские силовики пытались прорваться через населенный пункт Белогоровка, пишет RT.
Посол отмечает, что часть группировки ВСУ была переброшена в Северск. В сторону этого населенного пункта продолжают отходить отдельные подразделения противника, пишет РИА ФАН.
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