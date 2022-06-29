СМИ: под Лисичанском задержаны более 10 иностранных наемников

Силы Луганской Народной Республики задержали более 10 иностранных наемников, сообщают «Известия» со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.

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По его словам, это произошло под Лисичанском, где пойманы 12 человек разных национальностей, разных стран. Отмечается, что они также принимали участие в боях в Рубежном и в Северодонецке.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 26 июня в трёх километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики были уничтожены 14 боевиков.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиУкраина
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