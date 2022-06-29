СМИ: под Лисичанском задержаны более 10 иностранных наемников
Силы Луганской Народной Республики задержали более 10 иностранных наемников, сообщают «Известия» со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.
По его словам, это произошло под Лисичанском, где пойманы 12 человек разных национальностей, разных стран. Отмечается, что они также принимали участие в боях в Рубежном и в Северодонецке.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 26 июня в трёх километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской народной республики были уничтожены 14 боевиков.
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