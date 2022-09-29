Посол ЛНР предложил Народной милиции и российской армии объединиться

Посол ЛНР Родион Мирошник предложил объединить Народную милицию ЛНР с российской армией после вхождения республики в состав России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По словам дипломата, Луганская Народная милиция должна соответствовать армии России по стандартам выучки и военно-технического оснащения, а также по системе командования.

Ранее Родион Мирошник сказал, что вхождение ЛНР в состав России должно произойти в пределах недели. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Российская АрмияРоссияЛНР
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