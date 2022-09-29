Посол ЛНР предложил Народной милиции и российской армии объединиться

По словам дипломата, Луганская Народная милиция должна соответствовать армии России по стандартам выучки и военно-технического оснащения, а также по системе командования.

Ранее Родион Мирошник сказал, что вхождение ЛНР в состав России должно произойти в пределах недели. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

