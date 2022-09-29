Посол ЛНР предложил Народной милиции и российской армии объединиться
Посол ЛНР Родион Мирошник предложил объединить Народную милицию ЛНР с российской армией после вхождения республики в состав России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам дипломата, Луганская Народная милиция должна соответствовать армии России по стандартам выучки и военно-технического оснащения, а также по системе командования.
Ранее Родион Мирошник сказал, что вхождение ЛНР в состав России должно произойти в пределах недели. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области
- Источник: Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей
- СМИ: Финляндия может закрыть границу для россиян 30 сентября
- Эрдоган: Если Путин что-то задумал, он так и сделает
- ЕС намерен ввести санкции против российского производителя алмазов
- На юге Турции провели митинг против прекращения использования карт «Мир»
- Москва и Астана начали переговоры по открытию зеленого коридора
- В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат
- Индия озвучит свою позицию по референдумам с трибуны ООН
- СМИ: Россия с 2023 года сможет продавать долги иностранных государств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru