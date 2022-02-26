После отказа Украины от переговоров ВС РФ поступил новый приказ о наступлении
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга 26 февраля подтвердил, что российские военные получили приказ развивать наступление после отказа Киева от переговоров с Россией.
Он пояснил, что «боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены» вечером в пятницу, когда в Киеве выразили желание начать переговоры с Москвой.
«После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», - заявил Конашенков.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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