После отказа Украины от переговоров ВС РФ поступил новый приказ о наступлении

Он пояснил, что «боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены» вечером в пятницу, когда в Киеве выразили желание начать переговоры с Москвой.

«После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», - заявил Конашенков.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

