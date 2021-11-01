Путин рассказал, когда в армию начнут поставлять системы С-500

Президент Владимир Путин заявил, что первый серийный образец ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в российскую армию, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: С-500 «Прометей»
ТЕГИ:ВооружениеВооруженные Силы РФВладимир ПутинС-500
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