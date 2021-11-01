Путин рассказал, когда в армию начнут поставлять системы С-500
1 ноября 202115:29
Президент Владимир Путин заявил, что первый серийный образец ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в российскую армию, сообщает РИА Новости.
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1 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru