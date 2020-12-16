Popular Mechanics оценил пуски «Булавы»
Американскоеиздание Popular Mechanics оценило залповый пуск четырех российских баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах».
Журнал назвал их «превью конца цивилизации».
Как пишет Popular Mechanics, ракеты пролетели почти над всей территорией РФ. Издание отмечает, что они могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, если будут выпущены из Охотского моря.
Напомним, дальность пуска четырех баллистических ракет «Булава» с атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Владимир Мономах» превысила 5,5 тысячи километров. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
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