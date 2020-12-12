Подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила четырьмя ракетами «Булава»
Атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые произвела залп сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава». Пуск был выполнен по полигону Чижа в Архангельской области из Охотского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области», - заявили в военном ведомстве.
Согласно информации Минобороны, полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме, боевые блоки прибыли в заданный район боевого поля Чижа, пишет Газета.ru.
Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН назвал строящиеся субмарины высшим достижением в кораблестроительстве.
«Мы всегда исходили из тех возможностей, которыми мы располагаем. Невозможно создать некий аппарат, который бы не опирался на систему технологических возможностей страны. Эта способность, выраженная в кораблях, наверное, является высшим достижением сегодняшних технологических решений в морском военном кораблестроительстве», - считает контр-адмирал.
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