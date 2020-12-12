Подлодка «Владимир Мономах» впервые выстрелила четырьмя ракетами «Булава»

«Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области», - заявили в военном ведомстве.

Согласно информации Минобороны, полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме, боевые блоки прибыли в заданный район боевого поля Чижа, пишет Газета.ru.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН назвал строящиеся субмарины высшим достижением в кораблестроительстве.

«Мы всегда исходили из тех возможностей, которыми мы располагаем. Невозможно создать некий аппарат, который бы не опирался на систему технологических возможностей страны. Эта способность, выраженная в кораблях, наверное, является высшим достижением сегодняшних технологических решений в морском военном кораблестроительстве», - считает контр-адмирал.

