Шойгу раскрыл дальность стрельбы ракетами «Булава» с АПРК «Владимир Мономах»
Дальность пуска четырех баллистических ракет «Булава» с атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Владимир Мономах» превысила 5,5 тысячи километров. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота из подводного положения произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря», - пояснили в ведомстве.
Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН назвал строящиеся субмарины высшим достижением в кораблестроительстве.
«Мы всегда исходили из тех возможностей, которыми мы располагаем. Невозможно создать некий аппарат, который бы не опирался на систему технологических возможностей страны. Эта способность, выраженная в кораблях, наверное, является высшим достижением сегодняшних технологических решений в морском военном кораблестроительстве», - считает контр-адмирал.
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