«Поваром никогда не был»: Пригожин рассказал о своих отношениях с Путиным

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью политконсультанту Константину Долгову заявил, что никогда не был поваром президента России Владимира Путина.

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Глава «Вагнера» отметил, что успешно занимался ресторанным бизнесом, когда Путин переехал из Санкт-Петербурга в Москву. По словам Пригожина, в те годы он не был с ним знаком.

«Я узнал тогда, когда он стал президентом. (...) Я как вежливый хозяин ресторана всегда выходил, встречал, общался, был в бизнесе», - поделился Пригожин.

Пригожин заявил, что поваром никогда не работал.

«Я даже готовить не умею», - добавил он.

Основатель «Вагнера» 20 мая объявил об освобождении Артемовска (Бахмут). Группа вела бои 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Владимир ПутинЕвгений Пригожин

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