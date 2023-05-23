«Поваром никогда не был»: Пригожин рассказал о своих отношениях с Путиным
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью политконсультанту Константину Долгову заявил, что никогда не был поваром президента России Владимира Путина.
Глава «Вагнера» отметил, что успешно занимался ресторанным бизнесом, когда Путин переехал из Санкт-Петербурга в Москву. По словам Пригожина, в те годы он не был с ним знаком.
«Я узнал тогда, когда он стал президентом. (...) Я как вежливый хозяин ресторана всегда выходил, встречал, общался, был в бизнесе», - поделился Пригожин.
Пригожин заявил, что поваром никогда не работал.
«Я даже готовить не умею», - добавил он.
Основатель «Вагнера» 20 мая объявил об освобождении Артемовска (Бахмут). Группа вела бои 224 дня, передает «Радиоточка НСН».
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