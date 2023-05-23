«Поваром никогда не был»: Пригожин рассказал о своих отношениях с Путиным

Глава «Вагнера» отметил, что успешно занимался ресторанным бизнесом, когда Путин переехал из Санкт-Петербурга в Москву. По словам Пригожина, в те годы он не был с ним знаком.

«Я узнал тогда, когда он стал президентом. (...) Я как вежливый хозяин ресторана всегда выходил, встречал, общался, был в бизнесе», - поделился Пригожин.

Пригожин заявил, что поваром никогда не работал.

«Я даже готовить не умею», - добавил он.

Основатель «Вагнера» 20 мая объявил об освобождении Артемовска (Бахмут). Группа вела бои 224 дня, передает «Радиоточка НСН».

