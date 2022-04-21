Попавших в плен на Украине свердловских военных вернули в Россию

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что освобождены и возвращены в Россию уже семеро военнослужащих из региона, попавших в плен на Украине в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости.

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По её словам, шестеро оказавшихся в плену свердловчан в настоящее время «проходят реабилитацию в одном из госпиталей».

«Надеюсь, совсем скоро смогут увидеться с родственниками. Знаю, что ребята уже позвонили близким и рассказали, что с ними всё в порядке», – подчеркнула омбудсмен.

Мерзлякова добавила, что первого контрактника помогли освободить и вернуть в область уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и Минобороны.

Ранее высокопоставленный британский дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс заявил, что правительство Великобритании оказалось в сложной ситуации из-за попавших в плен на Донбассе британских наёмников, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:УкраинаСвердловская ОбластьОмбудсменПленные
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