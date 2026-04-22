Умер продюсер Ural Music Night и музыкант Евгений Горенбург

Известный музыкант и продюсер Евгений Горенбург умер в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в своем канале в Мах.

Горенбургу было 66 лет.

Губернатор отметил, что проекты и инициативы музыканта и продюсера находили отклик у сотен тысяч людей и известны далеко за пределами региона. Как напомнил Паслер, Горенбург был одним из основателей свердловского рок-клуба, вдохновителем фестивалей «Старый Новый Рок» и «Ночь Музыки», создателем книжного фестиваля «Красная строка». Кроме того, он занимал пост генерального продюсера международного фестиваля Ural Music Night.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России, художественного руководителя «Петербург-концерта» и главного дирижера Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергея Стадлера, напоминает Ura.ru.

