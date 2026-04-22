Экс-игрок «Барселоны» Маркес возглавит сборную Мексики

Экс-защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Рафаэль Маркес станет новым главным тренером сборной Мексики. Об этом сообщил директор национальных сборных Мексиканской футбольной федерации Дуилио Давино, пишет Mundo Deportivo.

Сейчас Маркес является одним из помощников главного тренера мексиканской команды Хавьера Агирре, контракт которого истекает 31 июля 2026 года. Затем бывший игрок «Барселоны» станет наставником сборной, соответствующее соглашение уже подписано.

Рафаэлю Маркесу 47 лет, он представлял «Барселону» с 2003 по 2010 год. В 1997—2018 годах футболист играл за сборную Мексики и вместе с ней завоевал Кубок конфедераций, дважды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ и сыграл на пяти чемпионатах мира.

