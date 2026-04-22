Замглавы парка «Патриот» арестован по делу о взятке на 18 млн рублей

Заместителя генерального директора парка «Патриот» Минобороны Виталия Мелимука арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Об этом заявили в Следственном комитете.

По данным правоохранителей, в декабре прошлого года государственный заказчик и компания «Гермес» заключили контракты на инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений, прилегающих территорий парка «Патриот» в Московской области и его филиала в Кронштадте. Сумма соглашений превышала 1,4 млрд рублей.

В апреле текущего года Мелимук получил взятку в 18 млн рублей от гендиректора «Гермеса» за общее покровительство, содействие в заключении договоров и беспрепятственной работе. Замгендиректора парка обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

«Мелимук задержан, по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - указали в СК.

Правоохранители собирают доказательства преступления и устанавливают причастных.

Мелимук отвечал за эксплуатацию и материально-техническое обеспечение военно-патриотического парка, пишет Ura.ru.

