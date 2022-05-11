Помощник Кадырова заявил о блокировании выбитых из Рубежного остатков украинских войск
Остатки выбитых из города Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) украинских войск заблокированы на заводе «Заря». Об этом сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Апты Алаудинов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 апреля заявил, что Рубежное полностью взято под контроль российскими военнослужащими, напоминает Ura.ru.
«Мы были все эти дни заняты блокированием завода "Заря". У нас была задача от левого фланга завода "Заря" до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника», — цитирует Алаудинова РИА Новости.
Помощник Кадырова отметил, что российские силы практически блокировали завод «Заря». Проводившие операцию Народная милиция ЛНР и бойцы чеченского спецназа «Ахмат» вышли к селу Воеводовка.
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