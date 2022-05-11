Помощник Кадырова заявил о блокировании выбитых из Рубежного остатков украинских войск

Остатки выбитых из города Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) украинских войск заблокированы на заводе «Заря». Об этом сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Апты Алаудинов.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 апреля заявил, что Рубежное полностью взято под контроль российскими военнослужащими, напоминает Ura.ru.

«Мы были все эти дни заняты блокированием завода "Заря". У нас была задача от левого фланга завода "Заря" до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника», — цитирует Алаудинова РИА Новости.

Помощник Кадырова отметил, что российские силы практически блокировали завод «Заря». Проводившие операцию Народная милиция ЛНР и бойцы чеченского спецназа «Ахмат» вышли к селу Воеводовка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рамзан КадыровЛНР
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