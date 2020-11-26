Поляки высмеяли заход эсминца США в залив Петра Великого
Читатели польского издания Interia высмеяли заход американского эсминца «Джон Маккейн» в российские воды, сообщает РИА Новости.
Пользователь Dyzio назвал эту ситуацию «слабоватой демонстрацией». «Вошли в чужой двор и сразу же вышли», - написал он.
«Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» — написал пользователь Sien.
«Что они доказали? Зря потратили топливо, вот и все», — отметил пользователь под ником Zyga. По его словам, зайдя в российские территориальные воды, американцы покинули их по первому требованию россиян.
Действия американских военных кораблей у берегов России грозят опасными последствиями вплоть до мировой войны, написал ранее журналист Daily Express Пол Уитерс. Так, 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец «Дональд Кук» в рамках операции НАТО »Атлантическая решимость». Накануне же миноносец «Джон Маккейн» нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.
Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН также раскритиковал поведение американцев. По его словам, хамство США вошло в моду, но обострение не перейдет в войну.
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