Путин посмертно присвоил звание Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему в ходе военных действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.



Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Отмечается, что звание Героя России присвоено Гаджимагомедову за подвиг во время военных действий.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».



