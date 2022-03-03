Путин посмертно присвоил звание Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему в ходе военных действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Отмечается, что звание Героя России присвоено Гаджимагомедову за подвиг во время военных действий.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей региона от «геноцида».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры