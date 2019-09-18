Х-101: Уничтожает не только все существующие цели, но и перспективные
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах заявил НСН, что эта ракета неуловима для ПРО и ПВО Соединенных Штатов.
Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру» рассказал о новейшей российской разработке - ракете X-101. По его словам, дальность ее действий пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил
Так Обносов ответил на вопрос, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из ДРСМД.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев открыл НСН некие технико-тактические характеристики ракеты Х-101.
«Это ракета воздушного базирования, запускается с самолета, дальность – более 1000 км. Все последние достижения в области использования ракет воздушного базирования там применены. Она может уничтожать не только все существующие цели, но и все перспективные на 3-5 лет.
Эта ракета относится уверенно к 5-му поколению. На сегодня существующие у Штатов системы ПВО и ПРО с этой ракетой могут бороться с большими трудностями, на пределе возможностей, то есть в очень ограниченной траектории и в очень ограниченном количестве времени. Х-101 за гранью возможностей всех комплексов находится», - отметил Хатылев.
Глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов добавил, что у российских разработчиков есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, однако существуют определенные ограничения, связанные с международными обязательствами, и они жестко контролируются.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
- Саудовская Аравия присоединилась к коалиции США по охране судов
- Мировые новости на завтрак: Названо число мигрантов на планете
- Россиянам объяснили, как не платить штрафы ГИБДД и налоги
- В Хакасии задержан душитель малолетней девочки