Х-101: Уничтожает не только все существующие цели, но и перспективные

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру» рассказал о новейшей российской разработке - ракете X-101. По его словам, дальность ее действий пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил

Так Обносов ответил на вопрос, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из ДРСМД.

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев открыл НСН некие технико-тактические характеристики ракеты Х-101.

«Это ракета воздушного базирования, запускается с самолета, дальность – более 1000 км. Все последние достижения в области использования ракет воздушного базирования там применены. Она может уничтожать не только все существующие цели, но и все перспективные на 3-5 лет.