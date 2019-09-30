Т-90М назвали лучшим танком в России

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил «Красная звезда». В июне Минобороны и «Уралвагонзавод» заключили госконтракт на капитальный ремонт Т-90А с модернизацией и приведением к виду Т-90М на форуме «Армия-2019».

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН рассказал об особенностях модернизированной версии танка и посетовал на неосведомленность журналистов, освещающих эту тематику в СМИ.

«Т-90 модернизирован давно. Сейчас пошли просто более широкие поставки в армию. Стали выпускать батальонными комплектами. Он отличается от Т-90 и предыдущих вариантов его модернизации системой управления. В том числе системой управления огнем. Все! Никаких чудес. Пробная партия выпущена, находится на войсковых испытаниях. Его можно назвать лучшим из существующих серийных танков Российской Федерации. Но и от Арматы никто не отказывается пока. Просто товарищ Салюков - Главком Сухопутных войск России – что-то сказал, считая, что все понимают в танках ровно столько же, сколько он. А они не понимают. Они пишут черти что! И по телевизору говорят черти что», - возмутился он.