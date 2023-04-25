Прокуроры отменили необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян

Выступая в Совете Федерации он отметил, что было выявлено более 12 тысяч нарушений закона и внесено более трёх тысяч актов реагирования.

«Пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан», - подчеркнул Разинкин.

Он добавил, что благодаря включению прокуроров в состав призывных комиссий многие выявленные недостатки и нарушения «устранялись в круглосуточном режиме».

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в 2022 году в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

