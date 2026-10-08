«Будет только хуже»: В ДНР призвали жителей Славянска и Краматорска переезжать в Донецк
Жителей Краматорска, Славянска, Доброполья, Дружковки и других оккупированных городов Донецкой Народной Республики призвали эвакуироваться в Донецк. Об этом говорится в сообщении Штаба обороны региона.
В ведомстве рассказали о запуске программы для населения оккупированных городов. Штаб призвал искать любые способы переезда в Донецк, пишет Ura.ru.
«Дальше будет только хуже. Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья - пишите в чат-бот... Следуйте инструкциям и покиньте район боевых действий», – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ДНР под контролем Украины осталось около 11% территорий, напоминает «Радиоточка НСН».
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