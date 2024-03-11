Политолог Кошкин назвал пиаром заявления о «серьезной операции» Киева в Крыму

По его словам, при подготовке каких-либо важных действий разведчики обычно никому ничего не рассказывают, так как «серьёзность в значительной степени строится на скрытности».

«А здесь мы видим какой-то сплошной пиар, притом не в первый раз», — отметил эксперт.

Кошкин добавил, что Буданов, вероятно, желает стать одним из политических лидеров Украины, поэтому и прибегает к серьёзным заявлениям, чтобы попасть в информационное поле.

Ранее Буданов заявил, что действия Вооружённых сил Украины в Черном море являются подготовкой к «серьезной операции в Крыму», сообщает «Свободная пресса».

