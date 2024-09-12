Политолог Караганов призвал наносить удары по Западу в ответ на атаки Украины
Москва может нанести удары по союзникам Киева на Западе в ответ на атаки Украины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление политолога Сергея Караганова.
«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — заявил он. Эксперт отметил, что первые ответные удары не должны быть ядерными, а затем следует переходить на ядерное оружие.
Ранее Караганов заявил, что США врут своим союзникам о том, что на них распространяются ядерные гарантии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru