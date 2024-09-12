Политолог Караганов призвал наносить удары по Западу в ответ на атаки Украины

«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — заявил он. Эксперт отметил, что первые ответные удары не должны быть ядерными, а затем следует переходить на ядерное оружие.

Ранее Караганов заявил, что США врут своим союзникам о том, что на них распространяются ядерные гарантии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

