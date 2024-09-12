Политолог Караганов призвал наносить удары по Западу в ответ на атаки Украины

Москва может нанести удары по союзникам Киева на Западе в ответ на атаки Украины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление политолога Сергея Караганова.

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«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — заявил он. Эксперт отметил, что первые ответные удары не должны быть ядерными, а затем следует переходить на ядерное оружие.

Ранее Караганов заявил, что США врут своим союзникам о том, что на них распространяются ядерные гарантии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаЯдерное ОружиеЗапад

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