ЦРУ: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году

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Фото: соцсети Central.Intelligence.Agency
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияЯдерное ОружиеЦРУ

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