Пушилин: В Артемовске могут провести референдум о названии города
После восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что уже сейчас есть понимание, что местные жители поддерживают утвержденный ныне вариант. По словам Пушилина, у него было много времени пообщаться с эвакуированными жителями Артемовска и жителями всей Донецкой народной республики. Он подчеркнул, что все они настаивают на названии «Артемовск».
Бахмут был переименован в Артемовск в сентябре 1924 года в честь советского партийного и государственного деятеля, основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева (его псевдоним «товарищ Артем»). 23 сентября 2015 года в ходе кампании по декоммунизации горсовет Артемовска принял решение вернуть городу наименование «Бахмут». В следующем году его утвердила Верховная рада Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru