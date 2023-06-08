Пушилин: В Артемовске могут провести референдум о названии города

Он отметил, что уже сейчас есть понимание, что местные жители поддерживают утвержденный ныне вариант. По словам Пушилина, у него было много времени пообщаться с эвакуированными жителями Артемовска и жителями всей Донецкой народной республики. Он подчеркнул, что все они настаивают на названии «Артемовск».

Бахмут был переименован в Артемовск в сентябре 1924 года в честь советского партийного и государственного деятеля, основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева (его псевдоним «товарищ Артем»). 23 сентября 2015 года в ходе кампании по декоммунизации горсовет Артемовска принял решение вернуть городу наименование «Бахмут». В следующем году его утвердила Верховная рада Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

