Politico: У Киева есть 45 дней для контрнаступления
Украина имеет в запасе не больше 45 дней для контрнаступления, далее ВСУ помешает плохая погода. Об этом заявил пожелавший сохранить анонимность высокопоставленный французский дипломат, пишет газета Politico.
«Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября», — указал собеседник издания.
Дипломат назвал погодные условия «очевидной проблемой» для украинских войск.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ будут вынуждены завершить свое контрнаступление в октябре, мобильность войск сократится из-за погоды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик Риттер: Армия России окружит и уничтожит ВСУ
- СМИ: ВСУ хотят срочно пополнить ряды для контрнаступления
- Статс-секретарь— замглавы Минцифры Пак перейдет на работу в «Ростелеком»
- Константинов пригласил Илона Маска посетить Крым
- Путин провел совещание с членами Совета безопасности
- Politico: У Киева есть 45 дней для контрнаступления
- Один человек погиб при обстреле ВСУ курского поселка Теткино
- В Швеции сожгли чучело Эрдогана
- Полковник Макгрегор: Путин ждет краха НАТО из-за Украины
- Главного киллера России Гагиева приговорили к пожизненному заключению.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru