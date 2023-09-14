Politico: У Киева есть 45 дней для контрнаступления

Украина имеет в запасе не больше 45 дней для контрнаступления, далее ВСУ помешает плохая погода. Об этом заявил пожелавший сохранить анонимность высокопоставленный французский дипломат, пишет газета Politico.

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре

«Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября», — указал собеседник издания.

Дипломат назвал погодные условия «очевидной проблемой» для украинских войск.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ будут вынуждены завершить свое контрнаступление в октябре, мобильность войск сократится из-за погоды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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