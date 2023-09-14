Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре

Как отметил эксперт, возможность Киева поддерживать боеспособность ВСУ уменьшается с каждым днем. По словам Джонсона, с 1 июня украинская армия потеряла 77 тысяч человек, сообщает телеканал «360».

«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

При этом Джонсон указал, что Россия сохранит возможность атаковать с помощью авиации базы, укрепления, места размещения и инфраструктуру противника, пишет Ura.ru.

