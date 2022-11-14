Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий службу по призыву в Вооружённых силах России лиц с иностранным гражданством.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПризывИностранцыВооруженные Силы РФВладимир Путин
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