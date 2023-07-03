«Пойти вперед»: Депутат Водолацкий призвал нарастить производство дронов-камикадзе

На одну роту у российских военных 5-10 беспилотников, а у ВСУ их 300-400 штук, отметил в эфире НСН генерал Виктор Водолацкий. 

Вторая волна мобилизации в России на сегодняшний день не нужна, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в интервью НСН. Однако, указал он, оборонная промышленность должна «мобилизоваться» и нарастить объемы производства дронов-камикадзе, беспилотников дальнего радиуса действия, а также средств подавления связи.

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации на Украине на сегодня нет и в ближайшем будущем не будет. По его словам, идет плановый набор военнослужащих на контракт. Виктор Водолацкий отметил, что нужна «мобилизация» оборонно-промышленного комплекса.

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«На сегодняшний день, с учетом той первичной мобилизации, которая была проведена, именно людской состав на линии боевого соприкосновения не нужен. Нужно нашей оборонной промышленности и предприятиям выпускать в десятки раз больше дронов-камикадзе, беспилотников дальнего радиуса действия, средств подавления связи… Необходимо техническое переоснащение подразделений, которые находятся на линии боестолкновения. Это необходимо сделать, тогда мы пойдем вперед», - сказал Водолацкий.

Он отметил, что на одну роту у российских военных 5-10 беспилотников, а у ВСУ их порядка 300-400 штук. При этом депутат подчеркнул, что у России есть достойные образцы беспилотников, производство которых нужно наладить.

«Берем ротное подразделение. На роту у нас 5-10 беспилотников, а у противника 300-400. Мы сильно уступаем в этом вопросе. Чем быстрее мы решим эту проблему, тем больше спасем человеческих жизней и тем быстрее мы пойдем вперед. Нам нужно свое оборудование, а не зарубежное. У нас есть прекрасные, опытные образцы. Когда есть режим СВО, образцы испытаны, то их нужно производить», - резюмировал Водолацкий.

Ранее, в середине июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пока количественно не хватает беспилотников, но имеющиеся в распоряжении Вооруженные силы РФ используют эффективнее, чем украинские военные, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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