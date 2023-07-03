«Пойти вперед»: Депутат Водолацкий призвал нарастить производство дронов-камикадзе

«На сегодняшний день, с учетом той первичной мобилизации, которая была проведена, именно людской состав на линии боевого соприкосновения не нужен. Нужно нашей оборонной промышленности и предприятиям выпускать в десятки раз больше дронов-камикадзе, беспилотников дальнего радиуса действия, средств подавления связи… Необходимо техническое переоснащение подразделений, которые находятся на линии боестолкновения. Это необходимо сделать, тогда мы пойдем вперед», - сказал Водолацкий.

Он отметил, что на одну роту у российских военных 5-10 беспилотников, а у ВСУ их порядка 300-400 штук. При этом депутат подчеркнул, что у России есть достойные образцы беспилотников, производство которых нужно наладить.

«Берем ротное подразделение. На роту у нас 5-10 беспилотников, а у противника 300-400. Мы сильно уступаем в этом вопросе. Чем быстрее мы решим эту проблему, тем больше спасем человеческих жизней и тем быстрее мы пойдем вперед. Нам нужно свое оборудование, а не зарубежное. У нас есть прекрасные, опытные образцы. Когда есть режим СВО, образцы испытаны, то их нужно производить», - резюмировал Водолацкий.

Ранее, в середине июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России пока количественно не хватает беспилотников, но имеющиеся в распоряжении Вооруженные силы РФ используют эффективнее, чем украинские военные, сообщает «Радиоточка НСН».

