Офицер Марочко раскрыл численность прорвавшегося в ЛНР отряда ВСУ
3 октября 202216:54
В отряде ВСУ, прорвавшемся на территорию ЛНР 3 октября, было около ста военных при поддержке более десяти единиц автомобильной техники, Об этом в эфире «Первого канала» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам, подполковника, разведорганами ЛНР уточняются потери украинских военных.
Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские военные попали в огневой мешок на территории ЛНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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3 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru