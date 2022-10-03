Офицер Марочко раскрыл численность прорвавшегося в ЛНР отряда ВСУ

В отряде ВСУ, прорвавшемся на территорию ЛНР 3 октября, было около ста военных при поддержке более десяти единиц автомобильной техники, Об этом в эфире «Первого канала» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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По словам, подполковника, разведорганами ЛНР уточняются потери украинских военных.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские военные попали в огневой мешок на территории ЛНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:УкраинаЛНРВСУ
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