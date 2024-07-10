Подполье заявило об уничтожении под Одессой секретного склада ВСУ

Вооружённые силы РФ поразили в порту Черноморска в Одесской области секретный склад украинской армии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, несколько дней назад на попавший под удар склад «под строжайшим секретом» были завезены ракеты, однако какие именно установить не удалось.

Он добавил, что также на объекте находились британские наёмники.

«Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии» - заключил Лебедев.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные ракетным ударом уничтожили колонну украинской военной техники в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Ракетный УдарСпецоперацияОдессаРоссияУкраина

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