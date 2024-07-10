Небензя считает двойными стандартами обвинения РФ в ударе по больнице
Обвинения со стороны ООН в адрес Москвы в ударе по киевской больнице «Охматдет» есть проявление двойных стандартов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.
По его словам, Совбез ООН был втянут в грязную пропагандистскую кампанию Украины. Дипломат задался вопросом, как ПВО Украины пропустила пять ударов по заводу в двух километрах от больницы, но попала в больницу.
Небензя призвал к ответу Норвегию, передавшую установку NASAMS Киеву, поинтересовавшись, санкционировала ли она удары по детской больнице с ее использованием.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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