Небензя считает двойными стандартами обвинения РФ в ударе по больнице

По его словам, Совбез ООН был втянут в грязную пропагандистскую кампанию Украины. Дипломат задался вопросом, как ПВО Украины пропустила пять ударов по заводу в двух километрах от больницы, но попала в больницу.

Небензя призвал к ответу Норвегию, передавшую установку NASAMS Киеву, поинтересовавшись, санкционировала ли она удары по детской больнице с ее использованием.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

