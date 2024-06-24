Подполье заявило об ударе по складу с западными ракетами в Одессе

«По сведениям Сопротивления, на заводе был склад с новыми ракетами, поставленными западными странами. Удар нанесли около восьми утра, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма», — отметил собеседник агентства.

По словам Лебедева, ракетный удар совпал с приездом иностранных наемников, «от восьми до десяти штук попали под прилет». Как сообщил подпольщик, объект был атакован двумя ракетами «Калибр».

Ранее в подполье сообщили, что в Одессу прибыли около 60 наемников, которые «общались между собой на французском языке», военные рассредоточились по городу, напоминает Ura.ru.

