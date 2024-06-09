На фоне объявления воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы
9 июня 202410:19
На Украине в Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает Тelegram-канал телеканала ТСН.
По информации с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога также была объявлена в Николаевской области.
В Минобороны РФ эти сообщения не прокомментировали.
Ранее «Известия» сообщили, что 8 июня в Николаеве также прогремели взрывы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru