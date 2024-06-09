На фоне объявления воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы

На Украине в Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает Тelegram-канал телеканала ТСН.

По информации с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога также была объявлена в Николаевской области.

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В Минобороны РФ эти сообщения не прокомментировали.

Ранее «Известия» сообщили, что 8 июня в Николаеве также прогремели взрывы.

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ФОТО: РИА Новости
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