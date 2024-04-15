Подполье: ВС России ударили по французским наемникам в Славянске

Российские военные нанесли удар по расположению французских наемников в подконтрольном Киеву Славянске. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

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«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы», — отметил собеседник агентства.

По словам Лебедева, в расположении, вероятно, находились французы, которые привезли украинским военным САУ CAESAR. Координатор подполья также сообщил, что часть Славянска перекрыли военные, у всех находящихся на улице массово проверяют документы и смартфоны.

Ранее Лебедев заявил об ударе авиации РФ по расположению ВСУ в городе Сумы, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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