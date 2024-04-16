Подполье: ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области

По данным коллег Лебедева, удары были нанесены около трех часов ночи.

«Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — указал собеседник РИА Новости.

Как отметил Лебедев, на территории самого аэродрома проживают в казармах и проходят обучение летчики, несколько объектов здесь были разрушены ранее.

Ночью 16 апреля в Хмельницкой области прогремели взрывы, тревога при этом не объявлялась, отмечает телеканал «360».

