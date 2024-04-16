Подполье: ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области
Вооруженные силы РФ атаковали район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По данным коллег Лебедева, удары были нанесены около трех часов ночи.
«Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — указал собеседник РИА Новости.
Как отметил Лебедев, на территории самого аэродрома проживают в казармах и проходят обучение летчики, несколько объектов здесь были разрушены ранее.
Ночью 16 апреля в Хмельницкой области прогремели взрывы, тревога при этом не объявлялась, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru