Подполье: ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области

Вооруженные силы РФ атаковали район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

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По данным коллег Лебедева, удары были нанесены около трех часов ночи.

«Конкретики пока нет, была детонация, скорые», — указал собеседник РИА Новости.

Как отметил Лебедев, на территории самого аэродрома проживают в казармах и проходят обучение летчики, несколько объектов здесь были разрушены ранее.

Ночью 16 апреля в Хмельницкой области прогремели взрывы, тревога при этом не объявлялась, отмечает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраина

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