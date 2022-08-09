Подоляк прокомментировал заявления о контрнаступлении на Херсон

По его словам, заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон были частью информационно-психологической операции.

«Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть информационно-психологической операции», - заключил советник.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский президент Владимир Зеленский поставил перед военными задачу отвоевать юг страны, сообщает RT.